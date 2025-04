In attesa che si concluda a fine aprile il bando indetto dal Comune di Milano, il prossimo appuntamento di discussione sul progetto del nuovo San Siro, presentato da Inter e Milan, è in programma per lunedì.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giornale, alle 14.15 è attesa una Commissione comunale sul progetto che si preannuncia affollata e dal clima caldo visto l’argomento. Si tratterà di una seduta congiunta che coinvolge sei Commissioni diverse, tutte in presenza tra l’altro. Vista proprio la grande affluenza il tutto si terrà nell’aula consiliare.