Il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri ha commentato ai taccuini di Tuttosport la scelta di Roberto Mancini di dimettersi dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana: "Non voglio dare un giudizio sulle dimissioni del ct perché non conosco i motivi che lo hanno spinto a lasciare la panchina azzurra. Di certo mi hanno sorpreso i modi e le tempistiche. Il suo bilancio? Una prima parte positivissima con il titolo europeo vinto con tantissimi meriti e una seconda parte di certo non positiva con la mancata qualificazione al Mondiale, nella quale si è pagato anche l’euforia per il trionfo continentale".

Sul ballottaggio per la sostituzione aggiunge: "Luciano Spalletti ed Antonio Conte mi sembrano i due candidati principali al ruolo di ct. Stiamo parlando di due grandi allenatori che sarebbero perfetti nel ruolo di commissario tecnico. Conte si è già seduto sulla panchina azzurra facendo molto bene e Spalletti è una garanzia".