Nuovo calendario internazionale, FIFPRO: “Nulla di legittimo senza l’accordo dei giocatori”

La presa di posizione del sinsacato mondiale dei giocatori

Mondiale ogni due anni, sosta dedicata alle Nazionali solo nel mese di ottobre: sono queste le ultime proposte avanzate dalla Fifa per ridisegnare il sempre più discusso calendario calcistico internazionale. Argomento sul quale prende posizione oggi FIFPRO, il sindacato mondiale dei giocatori: "FIFPRO - si legge in una nota ufficiale - sottolinea ancora una volta che qualsiasi piano per modificare il calendario delle partite internazionali maschile o femminile deve affrontare le preoccupazioni dei giocatori come l'aumento del carico di lavoro a livello top, la necessità di proteggere e migliorare i posti di lavoro per la maggior parte dei nostri membri in tutto il mondo e proteggendo il promettente avanzamento del gioco professionistico femminile. Le proposte che isolano ulteriori espansioni come una Coppa del Mondo biennale – così come altre riforme della concorrenza in discussione – sono inadeguate in assenza di soluzioni per i problemi esistenti. Senza l'accordo dei giocatori, che portano in campo tutte le competizioni, nessuna riforma del genere avrà la legittimità richiesta. L'attuale dibattito segue ancora una volta un processo e un approccio imperfetti in cui le aggiunte al calendario sono discusse pubblicamente in assenza di valutazioni di impatto approfondite, informazioni trasparenti e, soprattutto, un impegno a concordare miglioramenti per il gioco in buona fede tra tutti parti interessate"