La prossima Serie A sarà per metà di proprietà straniera, un evento storico da inquadrare positivamente se letto nell'ottica del rinnovamento degli stadi italiani. E' il pensiero espresso da Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, a Radio Tv Serie A: "Le proprietà straniere sono un punto di forza perché arrivano con l'idea che senza uno stadio non si possa fare business, questo permetterà anche di accelerare i processi per realizzarli".