Nuovi calendari, Materazzi ci sta: “Stare più coi club è utile ai giocatori”

L'ex difensore dell'Inter: "Quando rappresenti il tuo Paese, le partite sono più importanti, c'è più adrenalina"

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Il dibattito sull'idea di "migliorare il calcio", lanciata da Arsène Wenger, responsabile dello sviluppo mondiale della Fifa, è sempre aperto. L'organismo che gestisce il calcio nel mondo vuole modificare i calendari e far disputare i Mondiali ogni due anni dal 2028, anziché ogni quattro, come avviene adesso. L'Uefa è contraria al progetto. Due campioni del mondo, parlando al sito ufficiale della Fifa, hanno dato il proprio 'feedback' alle prossime iterazioni del programma globale del calcio. Marco Materazzi, iridato 2006, e il tedesco Sami Khedira, campione nel 2014, hanno approvato il programma delle partite, ma dato priorità a una pausa per i calciatori.