Sono tante le novità attese dalla nuova edizione della Champions League che prenderà il via dalla stagione 2024/25, si passerà a un girone unico da 36 squadre e non ci saranno più retrocessioni in Europa League. Le 36 squadre, spiega Calcio e Finanza, saranno divise in 4 urne da 9, teste di serie saranno la vincitrice della competizione e le prime 8 del ranking Uefa, le alte andranno a comporre le altre fasce sempre in base al ranking Uefa.

L'altra novità è che per i Paesi che hanno quattro o più squadre nella competizione, si potranno sorteggiare massimo due squadre della stessa nazione già nella fase a gironi, e quindi avere uno scontro tra due club dello stesso Paese già nei gironi, mentre prima non era possibile fino a quarti. Situazione resa necessaria per evitare uno stallonei sorteggi in questa versione allargata.