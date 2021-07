Il brasiliano promosso titolare nel test dei sardi contro l'Augsburg

Ancora una maglia da titolare per Dalbert Henrique, schierato dal 1' da Leonardo Semplici in uno degli ultime test del pre campionato del Cagliari. Il brasiliano, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, parte titolare nell'amichevole contro l'Augsburg.