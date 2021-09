Nuno Felix: “Lazaro ha ancora molto da dare, il Benfica è una buona opportunità”

Il consulente di diversi club tedeschi in Portogallo: "Inter e Newcastle non hanno puntato su di lui"

Contattato da Bola Branca per dare un suo parare sull'acquisto in prestito di Valentino Lázaro da parte del Benfica , Nuno Felix , consulente di diversi club tedeschi in Portogallo, ha tracciato una breve scheda tecnica del laterale austriaco dell'Inter: "E' molto più forte a livello offensivo che in quello difensivo. Ha una capacità atletica che gli permette di fare tutti i ruoli, ma la posizione naturale è centrocampista/ala destra, ed è lì che può dare più profondità alle sue squadre. Nel processo difensivo è meno reattivo e deve ancora evolvere un po' nella marcatura avversaria e dal punto di vista della posizione".

Nuno Felix, poi, spiega le peregrinazioni del giocatore che ha già girato cinque Paesi in Europa da quando è diventato professionista: "È austriaco e proviene dalla rete di scouting Red Bull. Ha cominciato a Salisburgo e poi ha fatto molto bene all'Hertha Berlino, in Bundesliga. Ha chiuso per non essere contento dell'Inter, ma l'anno scorso hanno avuto una stagione interessante al Borussia M'gladbach, nonostante alcuni infortuni. Inter e Newcastle non hanno puntato su di lui. In Germania è sempre stato felice e il Benfica ha un buon rapporto con i giocatori che vengono da questi campionati, ovvero la Bundesliga. Lázaro ha 25 anni e ha ancora molto da dare. Il Benfica e la fase di Champions League possono essere una buona opportunità per lui".