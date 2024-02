Walter Novellino considera la corsa scudetto pressoché chiusa in favore dell'Inter. "La Roma ha giocato molto ben organizzata - dice al Corriere dell'Umbria -. L'Inter è una squadra costruita per far bene: certamente il campionato lo vince lei, ne ha tante di qualità. Mi dispiace per la Roma".

Ai giallorossi non è bastato, "un bellissimo primo tempo, De Rossi sta lavorando molto bene e coinvolgendo tutti. Ma è l'Inter la squadra da battere, credo farebbe una gran figura anche in Champions, è forte e vincerà sicuramente".