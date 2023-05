Intervenuto nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, Walter Novellino dà fiducia all'Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City: "Non penso che l'Inter parta sconfitta, penso che i nerazzurri possano fare male al City. La cosa bella è che la squadra di Simone Inzaghi sia in fiducia, son convinto che farà una grande partita".