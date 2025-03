Intervistato dal quotidiano Il Mattino, Walter Novellino ha rilasciato alcune dichiarazioni sul duello tra Inter e Napoli per il campionato: “L’Inter resta favorita perché ha due squadre in organico ed è la più forte. Ma il Napoli se lo è meritato. Gli azzurri sono la vera sorpresa delle squadre di vertice considerando anche una rosa non certo lunghissima che è stata anche falcidiata da tanti infortuni. Ma conosco Conte: Antonio non molla, gli sta addosso e se la giocherà fino alla fine. Resta un mini campionato equilibrato”.