Novellino: “L’Inter sta crescendo, arriva meglio al derby”

L'ex allenatore di Serie A non ha dubbi: "La qualità sta venendo fuori"

Walter Novellino, ex allenatore di Serie A, ha presentato il derby di Milano in programma domenica sera a San Siro, match spartiacque per la lotta scudetto.

"Dopo la vittoria di ieri l'Inter forse arriva un po' meglio a questo appuntamento - le sue parole a Tuttomercatoweb -. Il Milan comunque in campionato non ha mai sbagliato. Direi che sarà una gara alla pari, però la qualità dell'Inter sta venendo fuori, sta emergendo ciò che vuole Simone Inzaghi. Attacchi forti? Sì ma anche le difese lo sono. Se analizzo le due squadre le vedo in pareggio in tutto, fermo restando che sto notando una gran crescita dell'Inter".