Notoane, ct Sudafrica U23: “A Tokyo temo casi come quello di Eriksen”

Il gruppo dei Bafana Bafana è in isolamento per alcuni casi di Covid-19: "Non ci siamo acclimatati come avremmo voluto"

Christian Liotta

David Notoane, ct della Nazionale olimpica della Repubblica Sudafricana, teme che la salute dei suoi giocatori possa essere a rischio dopo l'isolamento forzato per i Giochi di Tokyo, citando quanto avvenuto a Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia. La formazione dei Bafana Bafana si avvia a giocare la partita di apertura contro il Giappone in una situazione problematica, dopo che due giocatori e un analista video sono risultati positivi al Covid-19 dopo il loro arrivo al Villaggio Olimpico.

Notoane teme che la mancanza di tempo per acclimatarsi nella calda e afosa Tokyo possa mettere a rischio i suoi giocatori: "Si può solo sperare e pregare che i giocatori che sono stati fuori dall'attività per molto tempo da quando siamo arrivati ​​qui non passino qualcosa di simile a quello occorso ad Eriksen. Forse non ci siamo acclimatati abbastanza a queste condizioni come avremmo voluto".

(Fonte: Iol.za)