Non solo la Premier, anche la Liga appoggia i club nel no alle Nazionali

I club vogliono ostacolare la partenza dei propri giocatori verso le Nazioni che attualmente si trovano in Red List

Non solo la Premier League. Anche la Liga ha fatto sapere che appoggerà i suoi club qualora si opponessero alle convocazioni da parte di nazionali affiliate alla Conmebol. Questa decisione è arrivata alla luce dell'inasprirsi della curva dei contagi e di conseguenza dell'inserimento di alcune Nazioni in una 'Red List'.

"La Liga comunica che appoggerà in ogni ambito qualora decidessero di non dare l'ok alla convocazione dei giocatori per le nazionali Conmebol e realizzerà azioni legali contro questa decisione che lenisce l'integrità della competizione", si legge.