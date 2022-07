Non solo il "grandissimo colpo Lukaku", Simone Inzaghi è soddisfatto in toto dal mercato fin qui condotto dalla dirigenza in questa prima parte della sessione estiva. "Si è parlato giustamente di Lukaku e Onana, ma cito anche Bellanova e Asllani che sono due giovani molto, molto importanti: ci aiuteranno - ha sottolineato il tecnico in conferenza stampa -. Mkhitaryan è un giocatore che ha vinto tantissimo, mi è sempre piaciuto. Mi ha creato sempre difficoltà da avversario, chiaramente ci aiuterà nel fare un'ulteriore crescita".