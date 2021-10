Non basta il gol di Lucca all’Italia U21, la Svezia agguanta il pari al 92′

Gli azzurrini giocano, creano ma non la chiudono, sul gong incassano il pari

Era bastato un gol del capocannoniere della Serie B Lorenzo Lucca (il primo in Nazionale) all'Italia U21 per incanalare sul binario azzurro la sfida di qualificazione agli Europei contro la Svezia giocatasi all'U Power Stadium di Monza, ma la quarta vittoria consecutiva sfuma agli azzurrini in pieno recupero, quando Prica raccoglie l'assist d'esterno di Holm depositando in rete il più facile dei gol. Nicolato recrimina per una gestione eccessivamente leziosa del vantaggio, che sarebbe potuto essere arrotondato soprattutto con le occasioni della ripresa. Nel finale, infatti, Rovella e Piccoli in serie si divorano il raddoppio e gli azzurrini incassano la beffa sul viale del tramonto. Il pari permette comunque di far schizzare a -1 dalla vetta la truppa di Nicolato, con una partita in meno rispetto ai gialloblù.