Nocerino: “Inter forte e sicura, Milan passi da gigante. L’uomo derby? Tonali”

L'ex centrocampista rossonero: "Ibrahimovic è sempre un vantaggio, non puoi lasciarlo fuori"

"L’Inter è forte, ha certezze, ma il Milan in due anni ha fatto passi da gigante: sabato sarà un grande derby". Lo ha detto Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, parlando alla Gazzetta dello Sport direttamente dalla Florida, dove vive da qualche anno. Lì seguirà il match scudetto di San Siro, con un occhio di riguardo particolare per Sandro Tonali: "E' un patrimonio del nostro calcio e dei rossoneri. Come rendimento è uno dei migliori centrocampisti della Serie A, un leader per Pioli e anche per Mancini. Ha fatto ricredere tutti gli scettici. Per me può essere l’uomo derby".