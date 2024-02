Luca Nigriello, agente FIFA ed esperto di calcio argentino, ha parlato dei fratelli Carboni ai microfoni di TVPlay, rivelando un curioso retroscena. "Sono giocatori che ho sempre seguito fin da quando erano piccoli poi i casi della vita e le circostanza ti separano ma continuo ad avere un rapporto eccezionale con loro - le sue parole -. Il Milan è stato il primo a interessarsi ai ragazzi con Moncada venuto con me a fare una riunione con loro, poi ci sono state altre motivazioni che non hanno fatto chiudere l’affare e l’Inter è stata fortunata in questo senso”.