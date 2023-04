Da un Borussia all'altro. Ramy Bensebaini ha giò trovato il nuovo club: sarà il Borussia Dortmund. Secondo le informazioni di SkySport Germania, l'esterno mancino ha firmato a parametro zero per i gialloneri e si unirà alla squadra di Terzic a fine stagione. Affare fatto, l'annuncio però arriverà più in là. Quello del 27enne algerino era un nome accostato spesso anche all'Inter.