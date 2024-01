Con il cartellino giallo rimediato al 58' di Monza-Inter, per un tentativo di intervento ai danni di Valentin Carboni, Hakan Calhanoglu si è giocato l'opportunità di scendere in campo a Firenze per il prossimo impegno di campionato dell'Inter contro la Fiorentina. Il turco infatti era, come Nicolò Barella, nella lista dei diffidati.