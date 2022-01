Niente Chelsea-Liverpool per Lukaku: no comment del club londinese

L'esclusione diventerà ufficiale attorno alle 16.30 italiane, all'atto della pubblicazione delle distinte

L'ufficialità dell'esclusione di Romelu Lukaku dalla lista dei convocati del Chelsea per la gara con il Liverpool di oggi pomeriggio arriverà solo un’ora prima della gara, attorno alle 16.30 italiane, quando verranno diramate le distinte. Il club londinese, spiega Sky Sport, intanto ha preferito non commentare la notizia trapelata in mattinata in Inghilterra, secondo cui Big Rom si accomoderà in tribuna per aver rilasciato dichiarazioni che non sono piaciute a Thomas Tuchel e a tutto l'ambiente dei Blues.