Nicolato: “Lucca? Per lui non è facile, adesso ha l’attenzione di tutti”

Il ct dell'Italia U21 commenta il momento d'oro attraversato dal giovane attaccante

Lorenzo Lucca sta bruciando le tappe, trascinando il Pisa a suon di gol che stanno attirando l'interesse delle big di Serie A. Durante la conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Svezia, Paolo Nicolato analizza così il momento del baby bomber: "Stiamo cercando di gestirlo, si è allenato a parte negli ultimi due giorni - dice in conferenza stampa -. Non è semplice gestire la seconda gara, diventa complicato per chi deve recuperare. Per lui non è facile nemmeno emotivamente, adesso ha l'attenzione di tutti. Non è facile, anche se magari non se ne rende conto".