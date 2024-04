La prestazione a San Siro contro l'Inter è stata tra le più importanti dell'Empoli in questa stagione. Lo ribadisce Davide Nicola, tecnico dei toscani, nella conferenza stampa pre-Torino andata: "Sono d'accordo, a questo possiamo aggiungere che abbiamo sempre performato, anche se magari non a livello di risultati - precisa -. Ogni squadra ti porta a dover sviluppare il tuo gioco ma anche a doverti adattare l'avversario, il Torino non è l'Inter. Noi abbiamo sempre trovato gli avversari nello stesso livello di forma. Non è vero che è impossibile dimostrare che una prestazione che non porta il risultato sia comunque buona: si può fare con i numeri, ma non importa a nessuno. Importa il risultato".