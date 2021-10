Newcastle, Staveley: “Con Pif investiremo molto. Nei limiti delle regole”

L'azionista di minoranza dei Magpies: "I nostri investimenti saranno su tutta la linea, non solo sui calciatori"

Amanda Staveley, azionista di minoranza e braccio destro di Pif nella proprietà del Newcastle, intervistata dal quotidiano Chronicle Live ha annunciato la volontà di effettuare investimenti importanti per il club inglese: "Investiremo molto, ovviamente. Ma dobbiamo farlo nei limiti delle regole della Premier League. Dovremo attenerci alle regole del Financial Fair Play. Investiremo il più possibile, penso che tutti lo sappiano. Ma non investiremo solo in calciatori, budget, trasferimenti: sarà su tutta la linea, tutto. Vogliamo assicurarci di investire a tutti i livelli. Dobbiamo guardare i numeri e ci sono regole e regolamenti di cui abbiamo parlato, dobbiamo assicurarci che i ricavi ci siano, la Premier League ha regole su come investire".