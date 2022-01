Neville: “Lukaku? Quando andò all’Inter non versai una lacrima”

Le parole: "Se fossi un tifoso del Chelsea, sarei molto deluso da un giocatore che dice certe cose sul conto del club"

L'ex difensore del Manchester United Gary Neville ha commentato ai microfoni di "hln.be" il caso Lukaku. Queste le sue parole: "Se fossi un tifoso del Chelsea, sarei molto deluso da un giocatore che dice certe cose sul conto del club. Se chiedesse scusa, o comunque spiegasse le motivazioni per cui ha espresso quelle parole, penso che i suoi compagni lo perdoneranno. I calciatori di solito capiscono queste cose, sono situazioni che spesso hanno dovuto affrontare con se stessi. Non ho versato una lacrima quando è partito per l'Inter. Non ha detto apertamente che voleva andarsene, ma il suo linguaggio del corpo la diceva lunga. Non voleva più stare all'Old Trafford e non dava tutto se stesso. Non è stato molto professionale da parte sua, non credo fosse un vero giocatore da Manchester United".