Neville: “Lukaku? Klopp e Guardiola non lo prenderebbero mai”

L'ex difensore del Manchester United: "Anche per l'Old Trafforfd non va bene, il Chelsea è il posto giusto"

" Klopp non prenderebbe Lukaku neanche tra un milione di anni . Nemmeno Pep Guardiola probabilmente perché non è quel giocatore che va a pressare nella metà campo avversaria. Il belga non andrebbe bene neppure al Manchester United perché i tifosi all'Old Trafford pretendono sacrificio e personalità, Cavani lavora più duramente di lui senza palla". Gary Neville, ex difensore dei Red Devils, commenta così, durante il podcast di Overlap, il ritorno di Lukaku in Premier League.

"Il Chelsea è invece il club che ha bisogno di un certo tipo di attaccante - continua Neville -. Hanno vinto con Diego Costa e Drogba. E in ogni caso hanno sempre cercato un centravanti di peso, capace di mettere in campo fisicità e tecnica. Credo che Lukaku possa anche segnare 25 reti, ma resta un attaccante che rischia di non funzionare in determinati club. A volte può capitare di non trovarsi al momento giusto o di non incontrare il tecnico ideale".