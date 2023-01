Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan, intervistato dal canale ufficiale della Serie A, ricorda i momenti di tensione che anticipavano l'atteso derby capitolino: "Da quando sono entrato nell'accademia della Lazio a 8 anni, da quel giorno in testa c'è sempre il derby me lo ripetevo in continuazione. Lo sentivi fin da piccolo e da grande è una cosa che ti rimane nel cervello. Ricordo che quando dovevo giocarlo con la Lazio non dormivo la notte, quando c'era quello tra Milan e Inter invece dormivo bene, sereno".