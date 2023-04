Intervenuto ieri nel corso della BoboTV, l'ex difensore di Lazio e Milan Alessandro Nesta ha commentato così la vittoria di Champions League dell'Inter contro il Benfica: "Vittoria meritata per i nerazzurri. Ho visto la partita, il Benfica mi è sembrata una squadretta ma per merito dell'Inter. Non mi ha dato una grande impressione nella gestione della partita. Si poteva anche fare un gol in più o in meno ma la vittoria è meritata. Per le caratteristiche che ha, ora può fare una partita più comoda al ritorno. L'hanno messa sul binario giusto, poi nel calcio può succedere di tutto".