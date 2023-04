Alti e bassi in Serie A ai quali fa da contraltare l'appena conquistata semifinale di Champions da parte della squadra di Simone Inzaghi. A rispondere sui cali avuti dall'Inter in campionato è Alessandro Nesta che a Prime Video ha detto sicuro: "È un problema mentale, in Champions trovi più stimoli che in campionato.

Personalmente lo comprendo perché mi è capitato a fine carriera, la Champions la vivevamo sempre come qualcosa di speciale. L'Inter ha una rosa più completa del Milan ma la squadra di Pioli è più concentrata di quella di Inzaghi, vedi contro il Napoli. Contro gli azzurri il Milan è stato a livello mentale super. Adesso al derby mi aspetto una partita spettacolare".