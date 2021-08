Neri, pres. Ascoli: “Niente Inter, Milan o Juve: i bambini qui tifano Picchio”

Il numero uno del club bianconero: "Come diceva Costantino Rozzi, questa squadra è la regina delle Marche"

Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l'Udinese, Carlo Neri, presidente dell'Ascoli, oltre ad auspicare una buona performance da parte dei suoi sottolinea come nella città marchigiana il senso di appartenenza verso i colori bianconeri sia più forte anche del richiamo delle big del nostro calcio: "Come diceva sempre Costantino Rozzi, l’Ascoli è la regina delle Marche; qui i bambini non tifano Inter, Milan, Juventus, non sognano di esordire a San Siro. Qui i bambini vanno a dormire con indosso la maglia bianconera, tifano solo Ascoli e sognano di esordire un giorno al Del Duca. Ecco, questa è Ascoli".