Nerazzurri in prestito: gol di pregevole fattura di Pompetti contro l’Entella

Prima rete in terza serie per il giovane talento in prestito al Pescara

Niccolò Anfosso

Dopo aver realizzato due assist, ecco la prima gioia per il giovane centrocampista classe 2000 in prestito al PescaraMarco Pompetti, che ieri sera, nel posticipo del girone B di Serie C contro la Virtus Entella, ha attivato la modalità incursione di qualità, al 27' della ripresa, entrando in scena con una pregevole azione incentrata sul doppio dribbling d'alto rango che gli ha permesso di portare a scuola due avversari con sterzata e controfinta, prima d'impreziosire la giocata con il tocco sotto docile a beffare Paroni, pareggiando in via definitiva (2-2) i conti dell'incontro.