Nelson Tapia: “Sanchez è come un Messi per molte generazioni”

Parole al miele spese dall'ex portiere sul conto del centravanti nerazzurro, ritenuto un esempio per il Cile

Nelson Tapia, storico portiere cileno, conosce molto bene Alexis Sanchez perché l'ha allenato quando ancora l'attaccante era minorenne e stava per muovere i primi passi nel 2005 a Cobreloa. Ai microfoni di RedGol sono arrivate parole davvero importanti sul conto di Sanchez: "Alexis ispira molto rispetto - spiega Tapia - rappresenta un Messi per molte generazioni, una persona impeccabile, che fa sempre del bene, un esempio da seguire. Da quando lo conosco si è sempre allenato per diventare il migliore al mondo, ed è così che vorrà ritirarsi. È un professionista esemplare, ogni volta sembra che si stia preparando per giocare la sua ultima partita. Continuerà a fare tanti gol in Europa prima di arrivare in Cile da campione".