Nell’ultimo precedente al Castellani decise la rete di Keita Balde

L'ultima gara giocata dai nerazzurri al Castellani, quasi tre anni fa

L'ultima gara dei nerazzurri al Castellani s'è giocata il 28 dicembre 2018: era l'Inter guidata da Luciano Spalletti, che portò a casa il risultato (1-0) non senza difficoltà riscontrate da un avversario dinamico offensivamente. La rete decisiva fu di Keita Balde, dopo un pallone lavorato a destra da Politano, il cui tocco per Vrsaljko portò al cross al limite dell'area per la conclusione radente al volo del senegalese, su cui Provedel, nonostante un tuffo distensivo completo, non potè fare nulla col pallone che, dopo aver toccato la parte interna del palo, s'infilò nel sacco.