Nel fine settimana del derby di Milano, DAZN lancia la 'FAN Zone', la funzionalità interattiva che consente ai fan di vivere in maniera ancora più social l’esperienza di visione delle partite, che sarà usufruibile in occasione dei match Juventus-Lazio, Genoa-Napoli e appunto Inter-Milan. Successivamente sarà disponibile per tutte le partite del sabato e della domenica sera e tutti i big match. Con 'FAN Zone' tutti i tifosi potranno condividere le emozioni del grande calcio con la community della propria squadra e, in alcune occasioni speciali, anche con i talent di DAZN, mostrando il proprio supporto attraverso la live chat. Per unirsi alla live chat, basterà inquadrare il QR code che appare sulla propria smart tv e attivando la funzionalità (disponibile anche da smartphone, pc, tablet) ci si potrà scambiare commenti, emoticon, sticker e GIF ma anche partecipare a sondaggi dedicati.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha commentato: "Il calcio e i suoi tifosi sono sempre più social e così, anche l’offerta che DAZN mette in campo. Da questo weekend, e per tutte le partite del sabato e della domenica sera e per i big match, FAN Zone permetterà agli appassionati della Serie A TIM di scoprire una nuova modalità, ancora più interattiva, per vivere l’esperienza delle partite di calcio su schermo e tifare le proprie squadre del cuore condividendo la passione per il pallone. Vogliamo rendere i tifosi di calcio sempre più partecipi e protagonisti, creando una vera interazione con l’evento sportivo attraverso il coinvolgimento in diretta della community di appassionati".