Caos Nazionali, la nota della FIFPro: “Serve buon senso, scelta impossibile”

La FIFPro si schiera apertamente sulla questione delle gare delle Nazionali e degli attriti con i club, derivanti dall'obbligo di quarantena per chi viaggerà in Paesi a rischio.

Il sindacato mondiale dice la sua con un comunicato affidato ai propri canali ufficiali: "Negi ultimi giorni, molti calciatori sono stati messi di fronte a una scelta impossibile: non viaggiare per rappresentare la propria nazionale o rischia di essere esclusi dal proprio club fino a un mese causa quarantena. La mancanza di coordinamento tra i governi, gli organizzatori delle competizioni e i club come datori di lavoro sta rendendo i calciatori vittime della situazione. Li priva di caposaldo della carriera di qualsiasi giocatore: rappresentare la propria nazionale e qualificarsi alla Coppa del Mondo.

Anche se viviamo in tempi eccezionali per la crisi sanitaria causata dalla pandemia, supportiamo la difficile decisione di qualsiasi giocatore, sia che scelta di raggiungere la propria nazionale sia che decida di rimanere presso il proprio club. Saremo al loro fianco nel sostenere le conseguenze di queste decisioni. Questa crisi anticipa quello che succederà in futuro se tutte le parti non dimostreranno buon senso e continueranno ad ampliare le proprie competizioni. Continueremo a difendere la libertà dei calciatori di partecipare e competere sia con il club che con il proprio Paese ad alto livello, così come la loro salute e la loro possibilità di giocare nelle migliori condizioni possibili", ha concluso.