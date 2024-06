Terzo giorno di lavoro per la Nazionale a Coverciano dove sta preparando gli Europei che cominceranno il 14 giugno in Germania. Come riferiscono i colleghi dell'ANSA, questa mattina gli azzurri si sono sottoposti a test cardiopolmonari effettuati dall'Area Performance del Club Italia e dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni per migliorare la condizione fisica dei singoli atleti.