Atterrata ieri sera sul suolo americano per il tour previsto tra Miami e il New Jersey, la Nazionale italiana si è allenata alle ore 19 al Chase Stadium svolgendo una partitella a campo ridotto preceduta da un leggero lavoro atletico. Un allenamento caratterizzato dalla visita a sorpresa di Jannik Sinner, tennista numero 3 al mondo, vincitore degli Australian Open, arrivato a Miami per il torneo ATP 1000 iniziato ieri. Accolto dal presidente federale Gabriele Gravina, dal Ct Luciano Spalletti e dal capo delegazione Gigi Buffon, e salutato dall'applauso degli Azzurri al suo ingresso in campo, Sinner si è fermato a lungo allo stadio, intrattenendosi con diversi calciatori, e dovrebbe tornare a tifare Italia, impegni permettendo, anche giovedì pomeriggio in occasione dell'amichevole con il Venezuela.