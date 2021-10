Nazionale, nella semifinale di domani debutta la nuova maglia firmata Puma

La maglia sarà utilizzata esclusivamente per le gare di Nations League

Nuova casacca per la Nazionale italiana di Roberto Mancini. C'ha pensato PUMA a sviluppare ULTRAWEAVE, la tecnologia per l’abbigliamento ad alte prestazioni più leggera di sempre, progettata per offrire la maglia da gioco più veloce. E il debutto sarà in campo proprio domani sera, in occasione della semifinale di Nations League contro la Spagna. Come riferiscono i colleghi di Calcio e Finanza, la maglia sarà utilizzata esclusivamente per le gare di Nations League e sarà poi indossata dalla Nazionale femminile nelle gare di ottobre.