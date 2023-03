Intervistato dal Messaggero, Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha espresso tutta la sua preoccupazione per il reparto d'attacco che avrà a disposizione in vista delle sfide valide per il girone di qualificazione a Euro 2024 con Inghilterra e Malta, in programma a fine marzo: "I problemi sono seri - spiega Mancio -. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. I nostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che sia un titolare, fatta eccezione per Gnonto, impiegato un po' di più nel Leeds e può agire da punta centrale. Ma per il resto, siamo messi male: pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi, ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare. E non giocano".