Nazionale – Bastoni, Barella e Sensi i tre nerazzurri convocati da Mancini

Stage in vista delle Qualificazioni al Mondiale, il ct ne convoca 35 tra cui i tre interisti

Dopo due mesi e mezzo, l'Italia di Roberto Mancini torna a riaggregarsi, per la prima volta del nuovo anno. Breve stage in programma a Coverciano per gli azzurri in vista dei play off di qualificazione al Mondiale, impegnati sotto le direttive del Mancio da mercoledì 26 a venerdì 28 in vista dei play off di qualificazione al Mondiale. Il ct azzurro per l'occasione convoca 35 calciatori, tra cui i tre nerazzurri Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi.