Nations League, il calendario: l’Italia debutta il 4 giugno contro la Germania

Ufficializzato, dopo il sorteggio dei gironi di ieri, anche il calendario della terza edizione della Nations League. L'Italia di Roberto Mancini, inserita in un girone di ferro con Germania, Inghilterra e Ungheria, debutterà il 4 giugno in casa contro la Mannschaft tedesca, in una partita dal grande valore storico. Poi sarà il turno dell'Ungheria del ct italiano Marco Rossi, sempre in casa. L'11 giugno andrà invece in scena la rivincita della finale degli Europei contro l'Inghilterra di Gareth Southgate.