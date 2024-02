Sono stati sorteggiati i calendari della fase a gironi della Nations League 2024/25 con la Nazionale di Luciano Spalletti che è stata inserita nel Gruppo 2 della Lega A con Francia, Israele e Belgio. Gli Azzurri inizieranno il loro cammino nel torneo venerdì 6 settembre in Francia per poi vedersela lunedì 9 settembre con Israele. A ottobre altri due match in Italia (il 10 con il Belgio, il 14 con Israele), mentre il 17 novembre gli Azzurri chiuderanno il girone ospitando la Francia, tre giorni dopo aver fatto visita al Belgio.

Le gare dell'Italia nella UEFA Nations League 2024/25:

6 settembre 2024: Francia-Italia (ore 20.45)

9 settembre 2024: Israele-Italia (ore 20.45)

10 ottobre 2024: Italia-Belgio (ore 20.45)

14 ottobre 2024: Italia-Israele (ore 20.45)

14 novembre 2024: Belgio-Italia (ore 20.45)

17 novembre 2024: Italia-Francia (ore 20.45)