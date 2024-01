Nathaniel Buchanan, fratello di Tajon, è uno dei tanti personaggi che TSN ha interpellato per raccontare il nuovo acquisto dell'Inter. Nel suo racconto, Nathaniel rimarca il legame del ragazzo col padre biologico, scomparso quando lui aveva sette anni, che lo ha fatto avvicinare al calcio: “Credo che nostro padre abbia visto qualcosa in lui. Ma quando nostro padre morì, lui ha lasciato il calcio.

Non volevamo più avere a che fare con lo sport, perché era una cosa che riguardava il legame tra padre e figlio”. La ‘salvezza’ è stato il trasferimento in Giamaica, dove con l’aiuto della famiglia lo ha aiutato a riconciliarsi col calcio: “Giocavamo dietro la scuola, è stato lì che, giocando con mio cugino ogni giorno, si è riaccesa in lui la luce”.