Nasri ricorda: “Mancini ha provato a portarmi all’Inter e allo Zenit”

L'ex giocatore del City ricorda il rapporto con il Mancio e svela un aneddoto di mercato

Lunga intervista rilasciata a Canal Plus per Samir Nasri, dove l'ex giocatore del Manchester City ha ampiamente risposto sul suo ex manager ai tempi dei Citizens Roberto Mancini. Qualche lite con il ct azzurro ma non solo, come racconta il francese che svela un aneddoto di mercato legato all'Inter. "Dopo il litigio ha provato a portarmi sia all'Inter che allo Zenit, perché lui non sopporta le persone false e invece apprezza quelle sincere. Non avevo problemi e da quei giorni, siamo sempre andati d'accordo".