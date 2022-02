Nasce l’Academy MetroWest Boston, Antonello: “Traguardo importante negli USA”

"Siamo entusiasti di lavorare con l'Inter, club d'élite con lunga esperienza nella formazione giovanile nel mondo” ha detto Susan Gentili, Presidente e CEO di SMOC

"Il nuovo progetto tecnico nasce dalla partnership con il South Middlesex Opportunity Council (SMOC) , società nata con l’obiettivo di contribuire al benessere degli individui e delle famiglie locali favorendo l’educazione dei ragazzi attraverso attività che possano aiutare il loro sviluppo educativo. In coerenza con la mission del partner e i valori che da sempre contraddistinguono Inter Academy, il progetto commerciale nerazzurro a Boston per la prima volta prevederà anche alcune borse di studio .

"La nascita di una nuova Inter Academy a Boston rappresenta un traguardo importante nello sviluppo del progetto nerazzurro nel mondo, in particolare in un territorio di importanza strategica come quello degli Stati Uniti d’America" le parole del CEO Corporate di FC Internazionale Milano Alessandro Antonello. 'Siamo molto soddisfatti di poter consolidare la presenza del brand Inter oltreoceano e di poterlo fare al fianco di un partner come SMOC, che condivide con l’Inter i valori di inclusione e uguaglianza'.