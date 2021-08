Nasce il Joint Credit Committee: supporto finanziario per Suning.com

Operazione finanziaria sostenuta da 6 banche per ridare slancio all'azienda e migliorarne i servizi

Di recente, a Nanchino è stato istituito il Joint Credit Committee di Suning Tesco. Allo stesso tempo, sei banche tra cui Bank of Jiangsu, Bank of Nanjing, Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China e Bank of China hanno preso parte all'iniziativa aggiungendo 10 miliardi di crediti a Suning.com per supportare ulteriormente l'azienda con l'obiettivo migliorare i propri servizi di vendita al dettaglio e le capacità della catena di approvvigionamento. Huang Mingduan, presidente di Suning.com, ha affermato che la grande strategia della società è stata impostata e si sta riorganizzando, muovendosi verso una gestione operativa raffinata e formando un modello di profitto sano: "Credo che con il pieno sostegno del Comitato del Partito Provinciale, del Governo Provinciale, del Comitato del Partito Municipale e del Governo Municipale, delle istituzioni finanziarie, dei proprietari di marchi e dei partner, Suning.com uscirà sicuramente dalla situazione di difficoltà e ricomincerà".