Nasce il comitato ‘Referendum x San Siro’: primo incontro venerdì a Milano

L'obiettivo dell'associazione è quello di dare la parola ai cittadini in merito alla realizzazione del nuovo stadio

Si è costituito il comitato Referendum x San Siro, nato in relazione al progetto del nuovo stadio di Milano. L'obiettivo del comitato è quello di poter permettere ai cittadini milanesi di avere la loro opinione in merito alla realizzazione del nuovo impianto: "Non esiste interesse pubblico nella cessione di una nostra proprietà, di una parte della nostra città e di un suo simbolo per soddisfare gli interessi privati. Costruiamo insieme il comitato per un Referendum, che dia la parola alle cittadine e ai cittadini, per una reale partecipazione alla trasformazione di Milano e alla difesa del bene comune", si legge nell'atto costitutivo.