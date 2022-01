Napoli, Zielinski: “Inter ottima squadra. Ma anche noi siamo forti”

Il polacco dei partenopei: "Il Covid? Io preferisco giocare sempre, ma se bisogna fermarsi lo faremo"

Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, è protagonista di un'intervista ai microfoni del quotidiano Il Mattino nel corso della quale rilancia le ambizioni dei partenopei nella corsa per lo Scudetto. Pur riconoscendo che in questo momento c'è in vetta una squadra decisamente forte: "L'Inter ha un’ottima squadra. Anche in quelli che giocano di meno. Ma noi siamo forti, e cercheremo di far bene fino alla fine sperando di fare qualcosa di bello e di importante. Noi pensiamo partita dopo partita, normale che sia così, ma ovvio che nello spogliatoio si parli di scudetto. Non c’è nulla di male, noi vogliamo vincere perché sappiamo di avere giocatori che possono lottare per farlo fino alla fine".