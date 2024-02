Il futuro di Piotr Zielinski molto probabilmente sarà all'Inter, ma il presente è al Napoli. Dopo essere stato escluso dalla lista UEFA per il proseguo della Champions League, il polacco resta in dubbio anche per il big match di campionato contro il Milan, ma per un problema fisico: come fa sapere il club azzurro nel report dell'allenamento di oggi il 20 azzurro ha infatti svolto allenamento personalizzato in campo, così come Meret e Oliveira.