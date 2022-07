Luciano Spalletti non si espone su Paulo Dybala. Intervistato da Sky Sport dopo l'amichevole vinta oggi contro il Perugia, il tecnico del Napoli ha risposto così a una domanda sull'interesse per l'attaccante argentino che tanto piace anche a Inter e Roma: "Molto colpi verrano fatte all'ultimo momento perché nel calcio ora c'è difficoltà a trovare i soldini. Prima si deve riuscire a fare le vendite, e poi siamo costretti a dare in prestito i giocatori. Non so se questo discorso vale anche per Dybala. Leggo sul giornale che ci sono diverse squadre dietro a lui. Probabilmente ha un contratto alto, per lo meno le sue richieste sono alte per il momento. Per questo la società dovrà pensarci bene”.